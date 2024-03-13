Компания Vivo, согласно слухам, уже заключила контракт с MediaTek на использование нового чипсета Dimensity 9400

По неофициальным данным, новая модель будет на 20% быстрее своего предшественника Dimensity 9300.



Dimensity 9300 стал сигналом для MediaTek о возвращении в сегмент премиальных Android-смартфонов, и компания намерена привести в замешательство своих конкурентов с выходом Dimensity 9400. За исключением Google и Apple, MediaTek заключила контракты с другими производителями телефонов, и, по слухам, Vivo хочет получить первый доступ к новейшему чипсету, возможно, они уже получили первую партию. В отчете также утверждается, что производительность Dimensity 9400 улучшилась на 20%.

Информация показывает, что Dimensity 9300 принесла MediaTek доход в размере $1 миллиарда. С помощью Dimensity 9400 MediaTek намерена укрепить свои позиции на рынке Android-телефонов премиум-класса. Поставки Dimensity 9300 остаются высокими, и китайское издание China Times сообщает, что текущий флагманский чипсет приносит компании около $1 миллиарда. Судя по всему, Vivo уже начала борьбу со своими конкурентами, став первым покупателем предстоящего чипсета.

Отчет не содержит информации о том, сколько устройств Vivo приобрела в начальной партии Dimensity 9400, а также о стоимости каждого устройства. Однако, в зависимости от объема заказа, MediaTek могла предложить Vivo хорошие условия, и если Dimensity 9400 будет более доступным, чем Snapdragon 8 Gen 4, это позволит производителю полупроводников без фабрики получить больше заказов от других клиентов.



В отчете также упоминается, что Dimensity 9400 на 20% превосходит Dimensity 9300, но не указано, в какой области производительности достигнута эта разница - одноядерная, многоядерная, графическая, искусственный интеллект или другая. Также есть информация о проблемах с перегревом и недостаточной производительностью у предполагаемого компонента Dimensity 9400 - Cortex-X5. Возможно, требуются доработки, и важно узнать, работали ли MediaTek и Vivo над оптимизацией Dimensity 9400. Подробности ожидаются в ближайшее время.