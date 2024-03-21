Snapdragon 7+ Gen 3 приносит искусственный интеллект в не самые дорогие смартфоны

Компания Qualcomm на этой неделе представила не один, а сразу два мобильных процессора. Вторым из них оказался Snapdragon 7+ Gen 3 в достаточно молодой серии чипов Snapdragon 7+. Данная система на чипе снова ориентирована на близкие к премиальным смартфоны, обеспечивая обширную функциональность при уменьшении цены. Уровень производительности и возможностей здесь выше по сравнению с процессорами для смартфонов средней ценовой категории.

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Чипы Snapdragon 7+ являются более мощными по сравнению с обычными Snapdragon 7. Здесь есть высокопроизводительное ядро Arm Cortex-X, как и в составе флагманских процессоров. По своим характеристикам новый чип напоминает представленный несколько дней назад Snapdragon 8s Gen 3. Он производится на техпроцессе TSMC 4 нм.

Тактовая частота ядра Cortex-X составляет 2,8 ГГц против 3 ГГц в составе Snapdragon 8. Остальные ядра представляют собой привычное сочетание мощных и экономичных Cortex-A720 и Cortex-A520. Первых здесь четыре на частоте 2,6 ГГц, последних три на частоте 1,9 ГГц.

Уровень производительности графического процессора должен составлять примерно 90% от Snapdragon 8s Gen 3. Прирост многопоточной производительности по сравнению с предшествующим чипом составляет около 15% за счёт архитектурных улучшений вычислительных ядер.

Если в прошлый раз использовалась 32-битная шина памяти LPDDR5, то теперь предлагается 64-битная шина LPDDR5X. Пропускная способность выросла в более чем 2,5 раза и пиковое значение достигает 67,2 ГБ/с.

Графический процессор мог стать быстрее на 45%. Это наверняка означает увеличение числа транзисторов в его составе. В отличие от флагманских чипов, здесь отсутствует поддержка трассировки лучей. Имеется механизм генерации кадров Qualcomm Adreno Frame Motion Engine 2.0, представленный не так давно в Snapdragon 8 Gen 3.

По блокам DSP/NPU этот чип напоминает Snapdragon 8s Gen 3. Поддерживаются модели генеративного ИИ, скорее больше за счёт программной поддержки, чем аппаратной.

Сохранился тройной 18-битный цифровой сигнальный процессор Spectra. Есть съёмка видео 4K 60 кадров/с и фотографий 200 Мп. Была улучшена обработка полученных изображений, включая семантическую сегментацию.

Любители снимать видео на мобильные устройства не получат здесь декодирования AV1. Зато имеется аппаратная поддержка декодирования VP9 и H.265.

В состав процессора входит встроенный модем Snapdragon X63 с поддержкой частот ниже 6 ГГц и mmWave, с 2x2 MIMO на mmWave и 4x4 MIMO на sub-6. Максимальная исходящая скорость подключения 5G составит 3,5 Гбит/с, входящая снизилась с прежних 4,4 Гбит/с до 4,2 Гбит/с. Система Qualcomm FastConnect 7800 поддерживает Wi-Fi 7 с 2x2 MIMO и Bluetooth 5.4.

Все эти усовершенствования не помешали сделать чип на 5% более энергоэффективным. Аппараты на нём обещаны в ближайшие месяцы от производителей вроде Realme и OnePlus. Скорее всего смартфоны на нём будут продаваться главным образом в Китае.