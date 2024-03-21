OnePlus Ace 3V представлен в Китае в трёх конфигурациях

В один день с Xiaomi свой новый смартфон в Китае представила OnePlus. Аппарат Ace 3V приходит на смену прошлогодней модели этой серии. Он остаётся упрощённым вариантом более дорогого Ace 3.

Дизайн по сравнению с прошлогодним устройством поменялся. На этот раз используется плоская рамка и трёхпозиционный ползунок оповещений на левой стороне корпуса. На противоположной стороне находится регулятор громкости и кнопка питания. Сзади вертикально располагаются камеры. Корпус устройства получил рейтинг защиты от воды и пыли IP65.

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Спереди находится плоский экран OLED с небольшим вырезом под камеру, а под ним располагается сканер отпечатков. Диагональ экрана равна 6,7 дюйма, разрешение 1.5K, частота 120 Гц, затемнение ШИМ 2160 Гц. Максимальная яркость достигает 2150 нит, а технология Rain Touch позволяет работать с аппаратом влажными руками.

Сзади находится основная камера 50 Мп на сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Разрешение сверхширокоугольной камеры равно 8 Мп, а передней 16 Мп.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 с различными возможностями в плане искусственного интеллекта. Объём оперативной памяти типа LPDDR5 равен 16 ГБ, хранилища UFS 4.0 512 ГБ. Применяется испарительная камера, как в моделях OnePlus 12. Ёмкость батареи составляет 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Установлена система Android 14 с ColorOS 14. Обновления Android обещано выпускать три года, обновления безопасности четыре года.

Версия 12/256 ГБ стоит в Китае 1999 юаней, 12/512 ГБ 2299 юаней, 16/512 ГБ 2599 юаней. Будут продаваться фиолетовый и серый цветовые варианты.