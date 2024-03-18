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Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm получил флагманские функции искусственного интеллекта
Новый процессор жертвует некоторой мощностью Snapdragon 8 Gen 3, но при этом обещает множество улучшений в области ИИ, игр, звука и камер, которые есть в его более мощном собрате.

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В этом году флагманские телефоны оснащаются множеством функций на основе искусственного интеллекта, и теперь к ним, похоже, готовы присоединиться их более доступные собратья. Сегодня компания Qualcomm анонсировала менее мощную версию своей флагманской системы на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8s Gen 3 лишен самых высоких тактовых частот своего предшественника, а также топового модема и расширенных возможностей захвата видео, но сохранил многие из своих ключевых функций, включая генеративный искусственный интеллект, игровые возможности, высококлассный звук и функции камеры. 

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Как и Snapdragon 8 Gen 3, 8s Gen 3 работает на базе процессора Kyro от Qualcomm. Обе версии чипа имеют 64-битную архитектуру и одно основное ядро, но Qualcomm снизила максимальную тактовую частоту этого ядра до 3,0 ГГц в 8s Gen 3 по сравнению с максимальной частотой 3,4 ГГц в 8 Gen 3.

8s Gen 3 имеет четыре производительных ядра с частотой до 2,8 ГГц и три эффективных ядра с частотой 2,0 ГГц. Для сравнения, у 8 Gen 3 пять производительных ядер с частотой 3,2 ГГц и два эффективных ядра, которые работают на частоте до 2,3 ГГц. Такая перестановка ядер должна дать 8s Gen 3 небольшое преимущество, когда речь идет о времени автономной работы устройства.

Qualcomm не предоставила информации о том, как чип будет работать по сравнению с 8 Gen 3.

Искусственный интеллект для широких масс

В центре Snapdragon 8s Gen 3, как и его собратьев, находится генеративный ИИ. ИИ-движок Qualcomm практически не изменился по сравнению с 8 Gen 3 и включает в себя GPU Adreno, CPU Kryo и NPU Hexagon. Именно эти устройства обеспечивают работу функций генеративного искусственного интеллекта в устройстве, а также всегда чувствительного интернет-провайдера, улучшенных мобильных игр, расширенных возможностей подключения и лучшего HD-звука без потерь. Чип обучается на более чем 30 крупных языковых моделях, включая Baichuan-7B, Llama 2 и Gemini Nano.

Как и 8 Gen 3, Snapdragon 8s Gen 3 будет предлагать возможность создавать ИИ-контент прямо на телефоне с помощью устных, письменных или графических подсказок. Кроме того, с помощью ИИ можно будет улучшать фотографии, создавая контент за пределами рамки снимка. Камеры телефонов, поставляемых с 8s Gen 3, смогут использовать ИИ для оптимизации до 12 слоев фотографий или видео в режиме реального времени, чтобы сделать изображения как можно лучше.

Spectra Triple от Qualcomm позволяет камере улучшить работу в условиях низкой освещенности, ускорить разблокировку лица и делать четкие фотографии с разрешением до 200 Мп.

При этом 8s Gen 3 несколько проигрывает 8 Gen 3 . Телефоны с 8s Gen 3 не смогут записывать видео в формате 8K HDR, видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду или видео ночного видения с шумоподавлением RAW AI. Эти функции обычно предназначены для самых дорогих устройств. Исключение их из набора функций позволит производителям телефонов немного снизить цены.

8s Gen 3 привносит искусственный интеллект в мобильные игры благодаря трассировке лучей в реальном времени, которая создает более реалистичное освещение и тени. Чип не сможет масштабировать игровые сцены до 8K, как это делает 8 Gen 3, но телефоны с новым чипом могут использовать дисплей Quad HD+ с частотой обновления до 144 Гц. 

В чипе используется искусственный интеллект для улучшения работы модема 5G, хотя модем Snapdragon X70, установленный в 8s Gen 3, немного устарел по сравнению с модемом X75, установленным в 8 Gen 3. Тем не менее, X70 не уступает, предлагая последние усовершенствования 3GPP Release 17 5G, а система подключения FastConnect 7800 достигает скорости до 5,8 Гбит/с по Wi-Fi 7.

Наконец, 8s Gen 3 оснащен теми же звуковыми возможностями, что и 8 Gen 3. Это означает, что вы получите более мощное соединение Bluetooth, поддержку lossless-аудио и Auracast, а также уменьшение искажений динамиков на высокой громкости.

Новый чип появится в телефонах таких производителей, как Honor, Xiaomi и других, а первые телефоны будут представлены в конце этого месяца.

#qualcomm #snapdragon 8 gen 3 #snapdragon 8s gen 3 #gemini nano #cpu kryo #gpu adreno #npu hexagon #snapdragon x70 #spectra triple
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Qualcomm представила альтернативу флагманским процессорам - Snapdragon 8s Gen 3
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