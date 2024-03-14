Однако, другие адаптеры данной линейки, согласно утечке, не смогут похвастаться улучшениями в данной характеристике

Известный автор утечек @kopite7kimi недавно заявил, что топовая видеокарта серии RTX 50 будет иметь обновленный 512-битный интерфейс памяти, но не предполагает, что улучшения затронут аппаратную архитектуру. Конфигурации памяти будущих карт Blackwell могут быть похожи на их предшественников - Ada Lovelace.

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Утечки с конца прошлого года предполагали, что флагманская модель Blackwell, возможно названная GeForce RTX 5090, перейдет на более быструю память GDDR7, при этом основная видеопамять не превысит 24 ГБ с 384-битным интерфейсом памяти, как у RTX 4090. Однако, новая информация указывает на использование 512-битной шины у RTX 5090, что в сочетании с другими слухами может сделать карту значительно более производительной по сравнению с ее предшественницей.

По прогнозам kopite, другие карты Blackwell не получат аналогичного улучшения. Графические процессоры GB203 и GB205 будут иметь 256-битный и 192-битный интерфейс соответственно, с вариантами 16-гигабайтной GDDR6X памяти для RTX 4080 Super AD103 и 12-гигабайтной GDDR6X памяти для RTX 4070 Super AD104.

Среди последних продуктов среднего и массового сегмента Nvidia столкнулась с критикой из-за экономии на видеопамяти. Карты, такие как RTX 3070 и 4060, имеют всего лишь 8 ГБ памяти, в то время как в RTX 3060 установлено 12 ГБ. Пока что новые слухи о Blackwell не упоминают основную модель, однако, они могут вызвать опасения относительно другой модели с 128-битным интерфейсом памяти и нехваткой видеопамяти.

Хотя улучшения производительности графических процессоров серии RTX 5000 без энтузиастов пока остаются неизвестными, видеокарта RTX 5090 должна получить увеличение производительности на 60-70% по сравнению с RTX 4090 за счет увеличения количества ядер на 50%, увеличения кэш-памяти L2 на 78% и повышения частоты на 15%. Разработанный на 3-нм техпроцессе TSMC, он будет поддерживать DisplayPort 2.1 и PCIe 5.0.



