По слухам, первые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-серии "Blackwell", использующие память GDDR7, будут иметь скорость памяти 28 Гбит/с

По слухам, первые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-серии "Blackwell", использующие память GDDR7, будут иметь скорость памяти 28 Гбит/с, сообщает kopite7kimi, надежный источник с утечками информации от NVIDIA. И это несмотря на то, что первые чипы памяти GDDR7 будут способны работать на скорости 32 Гбит/с. NVIDIA также будет придерживаться плотности 16 Гбит для чипов памяти GDDR7, что означает, что объем памяти может остаться практически неизменным для следующего поколения; при этом чипы памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с обеспечат на 55% большую пропускную способность по сравнению с 18 Гбит/с GDDR6 и на 33% большую пропускную способность по сравнению с 21 Гбит/с GDDR6X. Пока неясно, какую ширину шины памяти NVIDIA выберет для своих отдельных SKU.

Решение NVIDIA использовать 28 Гбит/с в качестве скорости памяти имеет некоторые прецеденты в недавней истории. Первые графические процессоры компании, использующие GDDR6, RTX 20 серии "Turing", выбрали скорость 14 Гбит/с, несмотря на наличие чипов GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с. 28 Гбит/с - это ровно в два раза больше. В будущих поколениях графических процессоров GeForce RTX или даже в обновленной серии RTX 50, NVIDIA может выбрать более высокую скорость памяти, например, 32 Гбит/с. Когда стандарт дебютирует, такие компании, как Samsung, даже планируют выпускать быстрые чипы со скоростью 36 Гбит/с. Помимо удвоения скорости поколения, GDDR7 более энергоэффективна, так как работает при более низком напряжении, чем GDDR6. В ней также используется более совершенная сигнализация физического уровня PAM3 по сравнению с NRZ в стандарте JEDEC GDDR6.

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