До анонса нового поколения планшетов Apple остаётся неделя

Согласно неофициальной информации, новые планшеты Apple iPad Pro и iPad Air на процессорах M3 будут представлены между концом марта и апрелем. Некоторые источники утверждают, что анонс состоится 26 марта, а поставки начнутся в апреле.

Тайваньское издание ITHome пишет, что аксессуары для планшетов от сторонних производителей начнут продавать 26 марта. Из этого делается вывод, что и сами планшеты будут представлены в тот же день, то есть в следующий вторник.

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Пока неизвестно, будет ли анонс выполнен в рамках пресс-релиза или будет проведено какое-либо мероприятие. Последнее маловероятно, поскольку никаких приглашений Apple не рассылала.

Аналитик Росс Янг ранее рассказал, что Apple представит новое поколение iPad на последней неделе марта, после чего предварительные заказы и поставки стартуют в апреле. Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил об этом же. Также он рассказал о системе iPadOS 17.4 для новых планшетов iPad.

iPad Pro станут первыми iPad с экранами OLED. Их диагональ будет 11 и 13 дюймов. Будет использоваться последнее поколение процессоров Apple M3

iPad Air состоит из моделей 10,9 дюйма и 12,9 дюйма. Здесь ожидаются более современный процессор и передняя камера. Также Apple должна выпустить новые стилус и клавиатуру.