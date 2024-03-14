Apple может столкнуться с нехваткой запчастей для своего 11-дюймового OLED iPad Pro, поскольку один из поставщиков, как сообщается, начнет производство немного позже



Новые OLED-модели iPad Pro должны появиться на рынке в ближайшее время, а поставщики Apple - Samsung и LG - работают в полную силу, чтобы не допустить перебоев с поставками. Тем не менее, с производством дисплеев могут появиться проблемы, особенно с учетом жестких требований Apple к качеству. По прогнозам аналитиков, скорее всего, в дефиците окажется младшая 11-дюймовая версия планшета. Независимо от дефицита, 11- и 12,9-дюймовые OLED-модели iPad Pro будут представлены в конце этого месяца.

Основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг предоставил своим платным подписчикам обновленную информацию о 11- и 12,9-дюймовых OLED-моделях iPad Pro, которую обнаружил 9to5Mac. Несмотря на то, что более крупная версия может появиться в изобилии, 11-дюймовый планшет может стать труднодоступным, и этому есть объяснение. В настоящее время 11-дюймовые OLED-панели серийно выпускает Samsung, а после этого ожидается начало производства LG. Возможно, LG уже занята более крупной 12,9-дюймовой версией, что может объяснить, почему она не начала массовое производство 11-дюймовой модели одновременно с Samsung. К сожалению, эта задержка негативно скажется на потребителях, желающих приобрести меньший OLED iPad Pro, а поскольку он более портативен и, скорее всего, будет более доступен, чем 12,9-дюймовый аналог, он может оказаться более успешной версией.

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Янг отметил, что производство 11-дюймовых OLED-панелей для iPad Pro "похоже, отстает" от 12,9-дюймового варианта, но проблема может быть решена, как только LG начнет производство. Проблема может заключаться в типе OLED, который Apple хочет использовать для обеих моделей iPad Pro, поскольку их производство обходится дороже. Однако преимущество этих панелей заключается в том, что в них используется технология тандема двух стеков, которая увеличивает не только общую яркость, но и срок службы, что делает OLED-модели iPad Pro более надежными по сравнению с другими моделями, оснащенными аналогичными дисплеями.





