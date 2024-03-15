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Потребители собираются сократить расходы на видеоигры на 10%
Нехватка блокбастеров, игровых устройств нового поколения и инфляция становятся причиной спада индустрии видеоигр

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Нынешний год для представителей рынка видеоигр может оказаться далеко не самым удачным. Хотя были выпущены такие хиты, как Helldivers 2 и Palworld, других столь же востребованных игр на горизонте пока не видно. В результате есть мнение, что расходы по сравнению с 2023 годом сократятся.

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла считает, что уменьшение расходов в этом году составит от 2% до 10%, если сравнивать с 2023 годом. По его мнению, на рынке царит неопределённость, и в ближайшие месяцы новых интересных игр и аппаратных продуктов не ожидается. Большая их часть запланирована на 2025 год.

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Следующим большим хитом должна стать игра Grand Theft Auto 6, которая появится не раньше будущего года. Тогда же должна быть представлена консоль Nintendo Switch 2. На PlayStation 5 значительных игр от Sony в этом году не ждут. Новые модификации существующих консолей PlayStation 5 и Xbox Series X вряд ли сильно увеличат продажи.

Главный урон может понести физическая розничная торговля играми. Онлайн-продажи продолжают теснить её всё сильнее.


#игры
Источник: techspot.com
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