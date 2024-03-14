Спортивная версия автомобиля Volkswagen ID.7 GTX Tourer одновременно быстрая и привлекательная

Представив в феврале модель ID.7 Tourer, Volkswagen теперь рассказывает об электрическом полноприводном универсале ID.7 GTX мощностью 335 л.с. В отличие от обычного заднеприводного ID.7? версия GTX получила по электродвигателю спереди и сзади. В результате мощность здесь выше по сравнению с Golf R.

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На задней оси находится эффективный синхронный двигатель с постоянными магнитами, который работает на полную мощность с момента включения автомобиля. Если нужно больше мощности, в дело вступает асинхронный передний двигатель. В режиме ожидания двигатели потребляют минимум энергии. Мощность между передней и задними осями распределяет модернизированный контроллер полного привода и электронных блокировок дифференциалов. Это должно улучшить управляемость и устойчивость. В режиме ESC Sport можно двигаться с сохранением полного управления. Дополнительно доступно адаптивное управление шасси.

Аккумулятор 86 кВт*ч состоит из 13 модулей, тогда как у стандартной версии 12 модулей и 77 кВт*ч. Запас хода назван не был.

Спортивный вид автомобилю продаёт более явно выраженный передний бампер и агрессивная решётка воздухозаборника. В темноте заметить автомобиль можно с подсвеченным логотипом VW.

Установлены эксклюзивные для этой модели 20-дюймовые колёса Skagen. При желании их можно окрасить в глянцевый чёрный цвет.





Сзади автомобиль выделяется диффузором и разделённой полосой отражателя решёткой. Используются настраиваемые светодиодные 3D-фары, все элементы отделки окрашены чёрный цвет.

Установлены сиденья, призванные сделать высокоскоростное вождение более удобным. Дополнительно на передние сиденья можно установить электрорегулировку в двенадцати направлениях. В комплекте есть функции массажа, подогрева и вентиляции. Эти сиденья предлагаются в пакете Interior Plus, где есть подогрев задних сидений и звуковая система Harmon Kardon.

Среди других технологий представлены Apple CarPlay, Android Auto, двухзонный климат-контроль и проекционный дисплей дополненной реальности. Всё это доступно в стандартной комплектации. Ещё Volkswagen предлагает голосового помощника IDA и ChatGPT.

Для помощи водителю имеется ассистент дорожных знаков и автоматическое экстренное торможение. Автомобиль умеет парковаться самостоятельно. В пакете Connected Travel Assist есть адаптивный круиз-контроль и помощь при движении по полосе. Водитель получает предупреждение о препятствиях на дороге, вроде машин скорой помощи или аварий.

Предварительные продажи этой модели стартуют весной.