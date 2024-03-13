Volkswagen Jetta вырастет в размерах

Неподалёку от Полярного круга фотографы сумели впервые заснять автомобиль Volkswagen Jetta следующего поколения. Его внешний вид cтановится всё более близким к окончательному варианту. Помимо стильного дизайна, автомобиль вырастет в размерах, чтобы заполнить оставленную Passat нишу. Последний предлагается теперь только в категории Wagon Only.

реклама

Прекращение выпуска седанов Passat означает, что Volkswagen Jetta станет более роскошным автомобилем, хотя цена должна вырасти соответственно. На фотографиях видно, что боковые зеркала перенесены от основания передних стоек к дверям с хромированной полосой до передних крыльев.

Не исключено, что на самом деле это отвлекающие манёвры и дизайн будет не таким. Это же относится и к фарам с обеих сторон. Запутать любопытных журналистов призваны также фальшивые решётки на передней панели.

В Европе автомобиль будет предлагаться с разнообразными вариантами бензиновых и дизельных двигателей. Появление дополнительной информации ожидается до конца нынешнего года или в начале следующего.