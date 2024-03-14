Рост спроса на компьютеры во время пандемии предсказуемо превратился в падение после

Аналитическая фирма IDC опубликовала отчёт, согласно которому в 2023 году поставки персональных компьютеров на рынок уменьшились на 9% по сравнению с 2022 годом. Причина заключается в росте поставок во время пандемии коронавируса, а также в сокращении расходов потребителями из-за высокого уровня инфляции. Несмотря на спад, положение дел стабилизировалось в середине минувшего года. В последнем квартале года наблюдался даже рост поставок на 6,1% по сравнению с последним кварталом 2022 года.

реклама

IDC полагает, что удачный минувший квартал является предвестником восстановления спроса и поставок за счёт нескольких факторов. В частности, близится срок завершения поддержки операционной системы Windows 10 в конце 2025 года. В свете этого организации должны поспешить с переходом на систему Windows 11. Появление новых поколений процессоров и видеокарт также должно мотивировать спрос на компьютеры. Наконец, развитие искусственного интеллекта приводит к выпуску компьютеров с его поддержкой, на которые могут найтись желающие.

По итогам прошлого квартала ведущим поставщиком оказалась американская компания Dell. Следом за ней расположились HP, Lenovo, NEC и Asus.

Прогноз на нынешний год говорит о росте поставок рабочих станций на 5,2%, а в следующем году на 7,9%. Дальше рост в этом направлении окажется более умеренным.

Даже если инфляция уменьшится, высокие цены уже никуда не денутся, а безработица может даже увеличиться. Это может привести к дальнейшему сокращению поставок и продаж компьютеров.