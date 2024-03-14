Lenovo Legion Y700 (2023) оснащен специальным испарительным модулем с пассивной системой охлаждения Legion Coldfront

Планшет Lenovo Legion Y700 (2023) был анонсирован на рынке Китая в прошлом году и в данный момент готов выйти на всемирный рынок, сохранив все свои характеристики. Устройство по-прежнему оснащено 8,8-дюймовым IPS-экраном и поддерживает частоту обновления 144 Гц и разрешением 1600 x 2560 пикселей. В нем также поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10, хотя качество ограниченного контента с HDR немного уступает OLED-дисплею. Планшет работает на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1 и доступен в различных вариантах памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Планшет также поддерживает увеличение объема памяти через слот для карт microSD.

реклама

Разрешение тыловой камеры составляет 13 МП, а разрешение макромодуля - 2 МП. Фронтальный сенсор обладает разрешением 8 МП. Встроенная батарея объемом 6550 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Интересный факт –Lenovo Legion Y700 (2023) обладает двумя портами USB-C, один из которых поддерживает стандарт DisplayPort 1.4 для подключения внешнего дисплея.