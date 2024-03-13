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ddr22
Компания ASUS IoT объявила о выпуске нового медицинского бокс-компьютера MDS-M700
Компания ASUS IoT объявила о выпуске нового медицинского бокс-компьютера MDS-M700 с целью удовлетворения потребностей медицинских учреждений

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Устройство поддерживает разрешение 4K UHD и соответствует стандартам медицинской безопасности. MDS-M700 имеет низкий уровень шума и устойчив к воздействию спирта, что делает его идеальным для использования в стерильных помещениях, таких как операционные. Устройство оснащено процессорами Intel Core и опциональными картами NVIDIA для обеспечения высокой вычислительной производительности.
MDS-M700 обладает улучшенной визуализацией и может использоваться для задач медицинского искусственного интеллекта. Оно может захватывать видеоданные в формате 4K и проводить анализ с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени. Устройство также имеет три разъема Ethernet для передачи данных. Компактный дизайн позволяет его легко интегрировать в ограниченное пространство медицинского оборудования, а обновления BIOS гарантируют его долгосрочную жизнеспособность.

Для достижения высокой точности изображения в медицинских приложениях MDS-M700 оснащен дополнительной платой захвата для записи видео в формате 4K UHD. Это упрощает мониторинг и анализ хирургических процедур, повышая безопасность и эффективность.

Компания ASUS IoT стремится соответствовать высоким стандартам медицинских клиентов и предлагает услуги быстрого реагирования для решения технических вопросов и запросов. Она также продемонстрирует MDS-M700 на медицинской конференции HIMSS24, чтобы показать будущее медицинских технологий.

#asus
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