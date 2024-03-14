Данный мини-ПК не может похвастаться какой-либо высокой производительностью, но вполне подходит для офисных задач и обладает компактным размером и абсолютной тишиной работы

Компактные системы, такие как MeLe Stick PC, не предназначены для игр или тяжелых задач, а находят свое место в офисных средах, где портативность является ключевым фактором. В отличие от ноутбуков, они имеют карманный размер и не требуют специального источника питания.

реклама

Система MeLe размером всего 146x61x20 мм и весом всего 184 грамма работает на процессорах Intel N100 из серии Alder Lake-N. Благодаря четырем ядрам, которые являются эффективными, работающими в диапазоне от 0,8 до 3,4 ГГц, его энергоэффективность компенсирует отсутствие производительных ядер.

Мини-ПК поддерживает протокол USB PD3.0, позволяющий подавать питание от источников напряжением от 12 В до 23 В и мощностью не менее 24 Вт, включая блоки питания, док-станции или мониторы.

Конфигурации устройства предлагают 8 или 16 ГБ памяти LPDDR4X-4266 и 128 или 256 ГБ памяти eMMC, но без возможности расширения. Однако компьютер предоставляет пользователям до 2 портов USB 3.2 для подключения внешнего накопителя.

Обладая графикой Intel UHD с 24 исполнительными блоками, поддерживающими два экрана 4K с частотой 60 Гц, ПК не поддерживает DisplayPort, а USB Type-C не поддерживает альтернативный режим DP. Пассивное охлаждение системы использует полимерную оболочку с высокой теплоемкостью для рассеивания тепла процессора.

Система на базе Intel N100 еще не доступна, но после ее выпуска она будет стоить от 269,99 до 289,99 долларов. Эта цена указана за версии 8 ГБ/128 ГБ и 16 ГБ/256 ГБ. Кроме того, компания предлагает более дешевые альтернативы на базе Gemini Lake и Jasper Lake по цене 190–210 долларов.

Стоит добавить, что MeLe является не единственной компактной системой на базе N100, находящейся в разработке. На выставке CES Minisforum продемонстрировала свою систему в белом корпусе, которая может получать питание через порт Ethernet (PoE) и имеет более быстрый интерфейс Wi-Fi-6, в то время как система MeLe поддерживает только Wi-Fi-5.