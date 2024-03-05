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ddr22
Dell: Графический процессор NVIDIA B100 "Blackwell" не требует жидкостного охлаждения
B100 - это новое поколение графического процессора с искусственным интеллектом, разрабатываемое NVIDIA для дополнительных карт PCIe и сокета SXM

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Главный операционный директор Dell, Джефф Кларк, подтвердил, что графический процессор NVIDIA B100 "Blackwell" не требует жидкостного охлаждения. B100 - это новое поколение графического процессора с искусственным интеллектом, разрабатываемое NVIDIA для дополнительных карт PCIe и сокета SXM.

Он предназначен для систем на базе x86 CPU, таких как AMD EPYC или Intel Xeon Scalable. Кларк выразил восторг от предстоящих чипов B100 и B200. Он также заметил, что B100 не требует прямого жидкостного охлаждения для достижения плотности энергии в 1000 Вт на GPU и может обойтись воздушным охлаждением, как в H100.

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NVIDIA планирует выпустить "Blackwell" в сферу ИИ GPU в 2024 году с B100 и в 2025 году с B200, возможно, совместно с новым CPU. Это представляет возможность отличиться для инженеров и компаний, таких как Dell.

#nvidia
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