Новая платформа с собственными аккумуляторными элементами должна позволить Volkswagen предлагать небольшой электромобиль менее чем за €20 000. Производство начнется в 2025 году.

Согласно сообщению портала Autocar, Volkswagen работает над электромобилем класса малолитражных автомобилей. Его называют «ID 1». Он должен стоить менее €20 000.

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Автомобиль для городской среды будет основан на специально разработанной платформе, которую также будут использовать соответствующие модели дочерних брендов. Cupra уже анонсировала Urban Rebel в этом классе автомобилей. В качестве даты начала производства называется 2025 год.

Финансовый директор VW Арно Антлиц сказал, что новая модель изначально будет опираться на аккумуляторные элементы с завода в Валенсии (Испания). Производство там набирает обороты. Специально стандартизированная технология и связанная с ней экономия за счет масштаба производства должны снизить затраты на 50%.

В качестве максимальной комплектации планируется литий-железо-фосфатная батарея на 38 киловатт-часов. Дальность поездки на заряде составляет 320 километров. Так что автомобиль будет конкурировать с более дорогими моделями, такими как Fiat 500 с аккумулятором на 42 киловатт-часа (€35 000).

Целевая цена может изменить правила игры на рынке. В текущем списке самых дешевых электромобилей нет модели дешевле €20 000. В настоящее время в списке бюджетных авто лидирует Dacia Spring Electric: она стоит €22 750 и тратит 34,2 цента за километр движения. За ним следует Smart EQ fortwo за €21 940. Авто тратит 34,6 цента за километр и имеет запас хода 135 километров. E-Go Mobile E-Wave X стоит почти €25 000. Одного заряда батареи хватает на 250 километров.

VW еще многое предстоит наверстать, когда речь идет об электромобилях и конкуренции с Tesla. Заявленная цель компании из Вольфсбурга — догнать калифорнийского пионера в области электронных автомобилей.

Tesla была самой продаваемой машиной в Европе с моделью Y в прошлом году, а модели ID Volkswagen Group, как правило, отставали. Наибольший рост продаж VW зафиксирован на втором по величине рынке сбыта – Китае, где поставки выросли за пару лет на 139%, то есть более чем в два раза. В Европе поставки клиентам застопорились.

Если смотреть на отдельные модели электромобилей, ID 4 и 5 продавались лучше - 122 600 авто. За ними следует VW ID 3 с 45 500 автомобилями. VW смог поставить клиентам 27 500 единиц ID 6. Среди других брендов VW особенно впечатляющими были Skoda Enyaq iV (36 900), Audi E-Tron (36 900) и Q4 E-Tron (29 700 доставленных автомобиля).