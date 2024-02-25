Первый электрический универсал VW с мощностью 285 л.с. и автономностью до 685 км должен появиться на рынке в ближайшие месяцы.

Volkswagen недавно представил новую модель электромобиля - ID.7 Tourer. Это универсальная версия седана ID.7, и ожидается, что эта модель появится на рынке в ближайшие месяцы. Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью 285 л.с. и может проехать до 685 км на одном заряде.

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Внешне ID.7 Tourer мало отличается от седана ID.7. Основное изменение касается формы кузова - универсальная версия имеет менее покатую крышу. Внутри автомобиля использован прямолинейный дизайн и различные материалы отделки. Мультимедийный центр размером 15′′ оснащен беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.

В Европе ID.7 Tourer будет доступен в двух версиях - Pro и Pro S. Обе версии оснащены задним электромотором мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 545 Нм. Разница заключается в ёмкости батареи - Pro будет иметь батарею емкостью 77 кВт-ч, а Pro S - 86 кВт-ч, что позволит последней версии проехать до 685 км на одном заряде.

Цены на ID.7 Tourer будут немного выше по сравнению с седаном, и ожидается, что они составят около 60 тысяч евро. Позже автомобиль постепенно появится на китайском рынке. ID.7 Tourer не считается преемником Passat, так как классическая модель также будет обновлена в этом году. Предпродажи ID.7 Tourer планируется начать в первом квартале 2024 года.

ID.7 Tourer имеет ряд интересных особенностей, таких как головной дисплей AR, интеграция искусственного интеллекта через ChatGPT и "Wellness In-Car App", которое позволяет управлять функциями автомобиля и выбрать определенную конфигурацию салона.

С введением ID.7 Tourer Volkswagen стремится предоставить универсальный электромобиль с большим пространством и хорошим запасом хода для дальних поездок. Компания также придает значимость классовым особенностям и удобствам, чтобы удовлетворить потребности покупателей в среднем классе.

Итак, Volkswagen представил новую универсальную версию электромобиля ID.7, который имеет мощный двигатель, большой запас хода и ряд инновационных функций. Автомобиль будет доступен на европейском и китайском рынках и является альтернативной моделью для традиционных седанов Volkswagen.