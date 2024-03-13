Обновление Windows 11 упростило редактирование изображений

12 марта компания Microsoft выпустила обновления своих программных продуктов, как это всегда происходит во второй вторник месяца. Среди прочих была обновлена и система Windows 11.

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Некоторые функции были представлены в Windows 11 в виде опциональных обновлений в конце февраля. Теперь они предлагаются широкому кругу пользователей в Windows 11 22H2 и 23H2.

При подключении Android-устройства к компьютеру при использовании функции Phone Link фотографии с мобильного устройства автоматически появляются на компьютере в виде уведомления. Это напоминает создание снимка экрана в приложении «Ножницы». Нажатие на уведомление позволяет редактировать фотографию при помощи приложения «Ножницы. Phone Link в приложении «Параметры» было переименовано в «Мобильные устройства».

Обновление приносит поддержку USB4 версии 2 или USB 80 Гбит/с, удваивая пропускную способность. Способных задействовать эту скорость устройств пока нет.

Исправлены проблемы прошлого обновления, когда у некоторых пользователей оно зависало на уровне 96%. Отсутствует функциональность вроде новых команд Copilot и улучшенного голосового доступа, которые ожидаются через месяц.

Есть обновления для Windows 10 и более старых версий. Windows 10 22H2 получила обновление KB5035845 с возможностью делиться контентом с приложениями вроде WhatsApp. Все эти обновления являются обязательными и будут установлены автоматически.