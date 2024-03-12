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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft объявила о запуске Copilot GPT Builder для подписчиков Copilot Pro
На сайте Microsoft Copilot Lab появилась новая страница поддержки инструмента.

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Глава компании Microsoft по поисковым системам и искусственному интеллекту Хорди Рибас заявил, что конструктор пользовательских моделей искусственного интеллекта Copilot GPT Builder стал доступен для использования подписчикам Copilot Pro.

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На сайте Microsoft Copilot Lab появилась новая страница поддержки инструмента, откуда можно узнать, что Copilot GPT Builder можно использовать только на ПК. А вот любые чат-боты, созданные с помощью конфигуратора, разрешается использовать как на ПК, так и на мобильных платформах.

В Microsoft также уточнили, что пользователи без подписки Copilot Pro смогут применять ИИ-модели, которые были созданы и опубликованы другими авторами. За подписку Copilot Pro нужно будет отдавать $20 в месяц. Вместе с доступом к Copilot GPT Builder подписка также позволяет использовать самую производительную ИИ-модель OpenAI — CPT-4 Turbo, а ещё помощника Copilot AI в приложениях Microsoft, включая Word, PowerPoint и других.

Отдельные пользователи уже начали делиться своими чат-ботами, созданными с помощью Copilot GPT Builder. Так, например, один из пользователей представил свою версию модели Bread Assistant, способную отвечать на любые вопросы, связанные с хлебом.

#microsoft #нейросети #copilot gpt builder
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