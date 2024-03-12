В данном накопителе, Z1000, применяется контроллер от CNEX Labs

В сети появился загадочный накопитель от Microsoft, предназначенный для использования в центрах обработки данных и серверах. В данном накопителе Z1000 применяется контроллер от CNEX Labs, сопряженный с четырьмя 96-слойными флэш-модулями 3D eTLC NAND четвертого поколения, общей емкостью 960 гигабайт. Модули флэш-памяти от Toshiba масштабируются до 256 гигабайт по разрядности, а в качестве кэша используется гигабайт оперативной памяти DDR4 производства Micron.

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Благодаря использованию PCIe 4.0, данный накопитель обладает достаточно высокой скоростью. Однако, если он предназначен для работы в центрах обработки данных и серверах, то, вероятно, главным приоритетом является не столько чистая скорость, сколько другие факторы.

Любопытно, что наряду с накопителем идет ярлык, указывающий, что это инженерный образец, изготовленный 18 мая 2020 года. Если эта дата является действительной, то это означает, что образцу уже почти четыре года. Однако это, исключает возможность использования PCIe 5.0, так как в 2020 году эта технология только начинала свое развитие.

На некоторых утекших фотографиях видны дополнительные точки крепления BGA, что может указывать на наличие дополнительного чипа. Также на обеих сторонах солид-state накопителя имеется несколько свободных разъемов, что говорит о возможности создания моделей большей емкости, возможно, ёмкостью 2 или 4 терабайта.

Также есть некоторые указания на то, что данный накопитель может быть частью центра обработки данных. Во-первых, важно отметить контроллер CNEX Labs. Эта частная компания была основана в 2013 году и ранее занималась разработкой накопителей 3D XPoint и Optane.

Tom's также указывает на модель накопителя 22100, что означает его длину в 100 мм. Это немного больше, чем обычные накопители, используемые в стандартных компьютерах, такие как 2280S, длина которых составляет 80 мм.

Основной причиной, по которой о данном накопителе слишком мало известно, вероятно, является его отсутствие в продаже в розничных магазинах. Он, видимо, представлен исключительно в серверах Microsoft, что объясняет его непубличность и отсутствие рекламы.