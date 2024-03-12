Поставки чипов Intel втрое превосходят поставки AMD и Apple вместе взятых

В последнем квартале минувшего года компания Intel показала весьма внушительные результаты по поставкам процессоров. Для настольных ПК и ноутбуков она чипов намного больше, чем её главные конкуренты AMD и Apple.

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Статистикой поделилась фирма Canalys. Помимо совокупных поставок здесь рассказывается о поставках и доходах от компьютерных процессоров в разных регионах мира. В частности, дела идут в гору в Азиатско-Тихоокеанском регионе и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Компьютеры и ноутбуки любят в Китае и Латинской Америке, а в Северной Америке предпочитают планшеты.

За 2023 год Intel произвела 50 млн процессоров, рост составил 3%. AMD выпустила лишь 8 млн процессоров и потеряла 1%, а у Apple 6 млн (-4%). Доля рынка Intel составляет 78%, у AMD 13%.

Если говорить о деньгах, Intel увеличила доход на 2% до $41 млрд, тогда как у Apple $8 млрд. Доход AMD на рынке процессоров составляет $5 млрд. Дальше располагаются производители вроде MediaTek, Qualcomm и ARM. От Qualcomm в этом году ждут выход на рынок ПК с процессорами Snapdragon X Elite и X Plus.

Четверть своих процессоров Intel отправила в компанию Lenovo, 23% получила HP, 19% Dell, 7% Acer, 6% Asus. AMD отправила Lenovo 40% своих процессоров, далее располагаются HP с 29%, Asus с 14% и Acer с 6%. Доходы распределяются примерно так же, как и поставки.





На долю процессоров для компьютеров и ноутбуков приходится 69% заработков. В последнем квартале на долю процессоров для компьютеров пришлось 31% продаж.

Intel набирает обороты во всех сегментах, включая настольные ПК, ноутбуки и серверы, говорит статистика от PassMark.