Процессор Intel "Lunar Lake-U" мощностью 17 Вт обеспечивает почти 50-процентный прирост производительности в многопоточном режиме по сравнению с "Meteor Lake" мощностью 15 Вт, несмотря на отсутствие HTT

Известно, что Intel отказалась от HTT (технологии Hyper-Threading) для P-ядер своих будущих поколений процессоров. Судя по всему, 17-ваттные процессоры U-сегмента "Lunar Lake" обеспечивают существенный прирост многопоточной производительности почти на 50% по сравнению с текущим поколением "Meteor Lake", что позволяет Intel отказаться от накладных расходов на питание и кэш, связанных с HTT. "Lunar Lake" станет третьей микроархитектурой Intel, используемой в мобильных процессорах под брендом Core Ultra; процессоры U-сегмента, предназначенные для ультрапортативных устройств, будут поставляться с базовой мощностью 17 Вт. Возможно, Intel пересмотрит свои спецификации платформы для U-сегмента, чтобы обозначить 17 Вт, по сравнению с нынешними 15 Вт. Процессоры будут поставляться с настраиваемой базовой мощностью до 30 Вт.

Микроархитектура Intel "Lunar Lake" имеет много общего с грядущей "Arrow Lake". Для начала, обе микроархитектуры используют одну и ту же комбинацию P-ядерной архитектуры "Lion Cove" и E-ядерной архитектуры "Skymont", однако "Lunar Lake" содержит изменения в конфигурации ядер и использует более современные узлы литейного производства для некоторых своих чипов. "Lunar Lake, как и Meteor Lake, ориентирован на мобильные платформы, поэтому Intel планирует выпустить его вскоре после Arrow Lake, а в некоторых отчетах даже говорится о дебюте в U-сегменте в конце 2024 года.

реклама

Если слухи о дебюте Lunar Lake в конце 2024 года окажутся правдой, то можно предположить, что у OEM-производителей уже есть инженерные образцы и эталонные платформы для этого чипа, чтобы они могли оценить и спроектировать на их основе свои будущие модели ноутбуков. Судя по всему, некоторые из этих OEM-производителей уже проверили предлагаемую производительность, откуда и появились утечки о "почти 1,5-кратном" приросте производительности по сравнению с "Meteor Lake". Bionic Squash утверждает, что эта цифра основана на многопоточных тестах Cinebench R23 и Geekbench 5.4.5. В рамках "Lunar Lake" Intel заставит своих OEM-партнеров по производству ноутбуков внедрить MoP-процессор "Lunar Lake-MX" в свои проекты, чтобы добиться площади материнской платы и размеров устройства, сравнимых с Apple MacBook Air. В процессоре MoP (memory on package) плиточный процессор Foveros и модули памяти LPDDR5X размещены на одной стекловолоконной подложке, что позволяет уменьшить площадь печатной платы.