Никто и не обещал, что он будет дешёвым.

Цена грядущего процессора Intel Core i9-14900KS для настольных ПК сегмента энтузиастов подтверждена и составляет $749, согласно листингу MicroCenter. Эта цена идентична той, которую компания просила за предыдущее поколение i9-13900KS и i9-12900KS.

Будучи специальным выпуском, процессор i9-14900KS может быть доступен не на всех рынках, где обычно продается его более медленный аналог i9-14900K, также ожидается, что чип будет иметь более высокие требования к охлаждению и питанию.

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Основанный на кремниевом кристалле "Raptor Lake Refresh", этот 8P+16E-ядерный процессор, как ожидается, будет иметь максимальную частоту турбобуста 6,20 ГГц и в целом лучшие возможности для разгона, чем обычный i9-14900K. Ожидается, что процессор Core i9-14900KS поступит в продажу уже в этот четверг, 14 марта 2024 года. Выиграет ли он у AMD Ryzen 7 7800X3D в играх - ответ на этот вопрос будет дан в самое ближайшее время.



