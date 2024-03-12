iQOO Z9 получил дисплей AMOLED с частотой 120 Гц

Во вторник в Индии состоялся официальный анонс смартфона iQOO Z9. Производитель выпускает в этой стране уже второй в этом году аппарат после Neo 9 Pro.

Новинка приходит на смену iQOO Z7 и Z7s 2023 года выпуска. Помимо изменения внутренних компонентов, есть также новшества в дизайне.

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Используется плоский корпус с небольшим квадратным выступом задних камер. Имеется защита от брызг и пыли IP54. Толщина устройства равна 7,83 мм, вес 188 г.

Предлагается экран AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением 2400 x 1080 и плотностью пикселей 394 ppi при частоте 120 Гц. Максимальная яркость может достигать 1800 нит.

Внутри находится система на чипе Dimensity 7200, память LPDDR4x и хранилище типа UFS 2.2. Поверх Android 12 установлена Funtouch OS 14.

Разрешение основной задней камеры на сенсоре Sony IMX882 составляет 50 Мп, поддерживается оптическая стабилизация. Также имеется сенсор глубины 2 Мп. Разрешение камеры спереди равно 16 Мп.

Внутри экрана находится сканер отпечатков, есть два стереодинамика, отсек для карт памяти и разъём USB Type-C. Можно установить две SIM-карты, поддерживаются стандарты 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки равна 44 В. Конфигурация 8/128 ГБ в Индии будет стоить около $240, 8/256 ГБ стоит $265. Доступны зелёный и синий цветовые варианты.