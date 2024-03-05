Также известно, чтотIQOO z9 будет поставляться с процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra SoC, благодаря которому он набрал более 730 000 баллов в тесте Antutu.

Бренд IQOO готовит к выпуску новую модель смартфона IQOO z9 на индийском рынке. Несмотря на то, что официальное представление устройства еще не состоялось, новые тизеры уже подтвердили некоторые ключевые особенности дисплея данного устройства среднего класса. Судя по доступным официальным изображениям, IQOO z9 будет оборудован AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Более того, этот экран способен давать пиковую яркость до 1800 нит, поддерживает частоту дискретизации касания 1200 Гц и умеет определять жесты. Также известно, что на верхней части дисплея, по центру, будет размещено отверстие для селфи-камеры.

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На данный момент стало известно, что IQOO z9 будет поставляться в Индии с процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra SoC, который сделает его самым быстрым телефоном в своем сегменте. Бренд заявил об этом в своём предыдущем посте. Благодаря этому чипу, смартфон IQOO z9 набрал более 730 000 баллов в тесте производительности Antutu. Помимо того, под задней крышкой устройства будет размещена большая батарея емкостью 5000 мА*ч. Что касается камеры, то на задней панели будет установлен 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Другие особенности устройства включают в себя двойные стереодинамики, компактный корпус толщиной 7,89 мм и два варианта цвета: матовый зеленый и графеновый синий.