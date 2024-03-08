Кроме того, известно, что данный смартфон оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем LTPO с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей).

Qualcomm планирует представить новый флагманский чип под кодовым номером SM8635 уже в этом месяце. Его предварительное название - Snapdragon 8S Gen 3. Ожидается, что такие будущие устройства, как Xiaomi Civi 4, Redmi Note 13 Turbo, Realme GT Neo 6, планшет Vivo Pad 3 и предстоящий смартфон от iQOO, будут оснащены этим чипом.

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В декабре 2023 года iQOO представила в Китае модели iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 2 с чипом Dimensity 9300. Предшественница серии Neo 8 включала две модели - Neo 8 и Neo 8 Pro. Однако серия Neo 7, выпущенная в 2022 году, включала Neo 7 с Dimensity 9000+, Neo 7 Racing Edition с Snapdragon 8+ Gen 1 и Neo 7 SE с Dimensity 8200. Согласно слухам, предстоящий телефон iQOO под брендом Neo может быть назван iQOO Neo 9 Racing Edition. Сегодня инсайдер Digital Chat Station опубликовал характеристики дисплея и подробности задней камеры будущего телефона серии Neo 9.

Судя по последней публикации DCS в Weibo, можно сказать, что iQOO Neo 9 Racing Edition может быть оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем LPTO с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей). Экран также будет иметь частоту обновления до 144 Гц и частоту затенения PWM 2160 Гц. На задней панели устройства будет располагаться двойная камера с 50-мегапиксельным сенсором, без пластикового модуля. Вероятно, некоторые характеристики будут схожи с характеристиками iQOO Neo 9. Источник также утверждает, что Snapdragon 8S Gen 3 будет предлагать 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Устройство будет иметь пластиковую рамку и большую батарею с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Ожидается, что устройство появится на китайском рынке в апреле. Пока неизвестно, будет ли оно выпущено на мировом рынке.