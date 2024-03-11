Новый чип Qualcomm должен стать чуть быстрее и помогать с обработкой ИИ

Компания Qualcomm в китайской социальной сети Weibo рассказала относительно грядущего релиза своих новых флагманских мобильных процессоров. Согласно недавним слухам, речь идёт о модели Snapdragon 8s Gen 3. Если так, то этот чип потеснит представленный осенью Snapdragon 8 Gen 3 и займёт второе место в иерархии Qualcomm. Выше него должен быть только Snapdragon 8 Gen3 для Galaxy.

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Утечка за февраль показала использование основного ядра Cortex-X4 с частотой 3,01 ГГц. Также здесь будут четыре быстрых ядра Cortex-A720 с частотой 2,61 ГГц и три экономичных Cortex-A520 1,84 ГГц. За графику отвечает Adreno 735.

Также компания может уделить особое внимание обработке алгоритмов искусственного интеллекта, которые сейчас получают повсеместное распространение в мобильных устройствах, компьютерах и других продуктах.