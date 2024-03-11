В тестах Geekbench будущий флагман Qualcom опережает соперника по всем параметрам

Ожидается, что Qualcomm выпустит свой флагманский чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 в последнем квартале года. Предварительные подробности о чипсете уже появились в сети, и теперь новая информация дает более четкое представление о том, чего ожидать от преемника Snapdragon 8 Gen 3, задолго до его запуска.

реклама

Согласно слухам, Snapdragon 8 Gen 4, как ожидается, будет опережать своего ближайшего конкурента, Apple A18 Pro, когда он дебютирует. Предположительно, чипсет Qualcomm достигнет в одноядерном тесте Geekbench около 3500 баллов, а A18 Pro сможет показать результат не более 3300 баллов в том же тесте. Например, предыдущие утечки указывали на одноядерный показатель Snapdragon 8 Gen 4 в диапазоне 2800 баллов. В дополнение к невероятным одноядерным и многоядерным показателям, по слухам, Snapdragon 8 Gen 4 также превосходит A18 Pro в тестах графического процессора.

Хотя на бумаге эти цифры кажутся фантастическими, реальность вполне может разочаровать, поскольку в утечке также утверждается, что основное ядро Snapdragon 8 Gen 4 может работать на тактовой частоте 4,3 ГГц с потенциальным напряжением 1,3 В. Стоит отметить, что уже существующий Snapdragon 8 Gen 3 довольно сильно нагревается, а его основное ядро работает на частоте всего 3,3 ГГц.