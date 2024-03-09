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ddr22
Новая информация о линейке процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus
Утечка информации о модели процессора Qualcomm Snapdragon X Elite "X1E80100" произошла в конце февраля

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Утечка информации о модели процессора Qualcomm Snapdragon X Elite "X1E80100" произошла в конце февраля - вполне вероятно, что несколько SKU были распространены в ознакомительных целях. Сайт Geekbench обычно является хорошим источником информации о предварительной версии - на прошлой неделе был замечен ноутбук Lenovo "83ED". 

В той записи был указан процессор "Snapdragon X Elite-X1E78100", оснащенный двенадцатью ядрами с максимальной частотой 3,42 ГГц. Последние разоблачения появились благодаря сообщению на форуме Baidu.

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Qualcomm публично сообщила о линейке процессоров X Elite с ядром Oryon, разработанным Nuvia, но инсайдеры раскрыли еще одно семейство "X Plus" - вероятно, это серия менее дорогих альтернатив. 

Утечка списка SKU не содержит подробной информации, но подтверждает существование топовых моделей Qualcomm X1E80100 и X1E78100 и наличие iGPU Adreno. Информация о драйверах указывает на то, что интегрированные графические решения Qualcomm нового поколения готовятся к работе с современными API: DX11, DX12 и OpenGL.

Согласно официальным заявлениям компании, процессоры Snapdragon X на базе ARM для мобильных ПК планируется выпустить в середине 2024 года. Инсайдеры считают, что процессоры Snapdragon X с улучшенным NPU должны дебютировать в ноутбуках следующего поколения под управлением Windows 12, ориентированных на ИИ.

#qualcomm
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Записи в драйверах раскрыли информацию о линейке процессоров Snapdragon X
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