Компания Google впервые официально признала работу над смартфоном Pixel 8a

Компания Google непреднамеренно подтвердила разработку смартфона Pixel 8a, рассказывая о функциональности, которая исчезла из аппаратов Pixel после мартовского обновления.

В версии Android 14 QPR 1 Google представила новую статистику батареи, которая показывает число пройденных циклов зарядки и дату производства. Эта информация должна помочь пользователю правильно оценивать состояние аккумулятора своего мобильного устройства. После мартовского обновления данная статистика пропала.

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Описывая эту проблему в трекере неполадок, Google пишет, что статистика была убрана целенаправленно, и что она никогда и не должна была показываться на ранее выпущенных устройствах. Было сказано, что эти сведения должны отображаться на аппаратах от Pixel 8a и выпущенных позже.

Пока ничего не говорится о том, появится или подобная статистика на последних смартфонах Google вроде Pixel 8 и Pixel 7. Что касается Pixel 8a, появления этого смартфона ждут в ближайшие месяцы. Он может быть представлен на конференции разработчиков Google в мае.