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10test
Предстоящий чип Tensor G4 от Google станет конкурентом Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18 Pro
Последняя информация предполагает, что смартфон Pixel 9 будет работать на чипсете Tensor G4

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Допустим, вы являетесь производителем смартфонов и стремитесь разработать новую модель. У вас есть два варианта: сотрудничать с известными производителями чипов, такими как Qualcomm или MediaTek, или пойти по пути Apple, разработав свой собственный чипсет. Это обеспечит более тесную интеграцию между программным и аппаратным обеспечением, что потенциально может повысить производительность. Примером успешной реализации такой стратегии является компания Apple и ее iPhone.

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Google также применил аналогичный подход, разработав собственные процессоры Tensor. По последней информации, можно предположить, что смартфон Pixel 9 будет оснащен чипсетом Tensor G4, повышая удобство работы пользователя.

Google планирует выпустить смартфоны Pixel 9 позднее в этом году с чипсетом Tensor G4. По недавним утечкам, G4 будет обладать улучшенной системой охлаждения и экономным энергопитанием, что потенциально приведет к снижению рабочей температуры и увеличению срока службы аккумулятора. Слухи также указывают на то, что G4 будет производиться Samsung по 4-нм техпроцессу.

Ранние сообщения также предполагают, что Tensor G4 принесет лишь небольшие обновления по сравнению с G3. Основное внимание сосредоточено на Tensor G5, который обещает значительное улучшение серии Pixel 10. Это будет первый "настоящий" чип Tensor, разработанный Google имеющий собственную разработку. Повышенный контроль над интеграцией аппаратного и программного обеспечения должен обеспечить высоко оптимизированную работу Android.

Такой шаг приближает Google к уровню интеграции Apple. Тем не менее, пока еще рано говорить о Tensor G5 и Pixel 10. Но для энтузиастов технологий, важно знать, что серия Pixel 9 обещает превзойти все ожидания в плане производительности.

#google #qualcomm #mediatek #snapdragon 8 gen 4 #pixel 9 #tensor g4 #tensor g5 #apple a18 pro #pixel 10
Источник: gizmochina.com
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