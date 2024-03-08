WhatsApp интегрируется с приложением Google Телефон

Google в своём приложении Телефон в настоящее время тестирует показ звонков из мессенджера WhatsApp и ускоренный запуск видеозвонков. Эти возможности станут доступными на смартфонах Google Pixel и на некоторых других моделях.

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В приложении Телефон будут показываться ранее совершённые звонки в мессенджере WhatsApp вместе с обычными телефонными звонками. Данная функциональность с технической точки зрения существует уже несколько лет, но только теперь WhatsApp начинает пользоваться ей.

Распространение этой опции пока ограничено. Её нашли в версии приложения Телефон 124.0.608164421-publicbeta и в приложении WhatsApp 2.24.6.6. Даже если ваши версии такие же, это не означает, что эта функциональность у вас заработает.

У некоторых пользователей приложений Google Телефон показывает иконку «Видеозвонок» при обычном голосовом общении. Нажатие на неё запускает Google Meet. Данная опция также пока встречается у ограниченного числа пользователей.



