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В бета-версии WhatsApp на Android будет возможность установить качество мультимедиа по умолчанию
Разработчики WhatsApp продолжают внедрять в приложение новшества

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Создатели сервиса WhatsApp на этой неделе проявляют большую активность, одну за другой предлагая пользователям новые возможности. Среди прочего в бета-версии WhatsApp 2.24.5.6 на Android можно выбирать качество скачиваемых фотографий и видео.

Изображение показывает, что качество скачиваемого контента можно выбирать в разделе «Хранилище и данные». Здесь сообщается, что фотографии высокого качества могут занимать в пять раз больше места, а видео быть вдвое больше.

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В прошлом году в WhatsApp появилась возможность пересылать фотографии и видео высокой чёткости в переписке. Однако, каждый раз при отправке изображения или видео нужно было снова указывать, что они должны быть в высоком качестве.

Для участников программы тестирования выбор качества загрузок пока недоступен. Хотя количество нажатий может стать меньше, по-прежнему придётся отправлять мультимедиа как документ, чтобы передать видео в первоначальном качестве. Причина в том, что в WhatsApp опция HD-медиа означает разрешение 720p, так как современные мобильные устройства способны записывать видео вплоть до 8K. Чтобы делиться такими видео, WhatsApp даёт возможность пересылать мультимедиа в виде документов при максимальном размере файла 2 ГБ.

Также в мессенджере появятся голосовые заметки, опросы и поддержка максимум 16 администраторов в каналах.

#whatsapp
Источник: neowin.net
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