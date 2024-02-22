Количество вариантов форматирования в WhatsApp выросло вдвое

Отправлять сложные текстовые сообщения в мессенджере WhatsApp отныне становится проще, поскольку разработчики добавили четыре новых опций форматирования. Можно использовать нумерованные и маркированные списки, кавычки и фрагменты кода.

Чтобы получить маркированный список, нужно ввести «-» и нажать на пробел. Для получения нумерованного списка перед текстом вводятся одна или две цифры, точка и нажимается пробел. Чтобы получить цитату в кавычках, нужен символ > и пробел перед цитатой. Если же текст должен выглядеть как программный код, его обрамляют одинарными кавычками.

реклама

До настоящего времени предлагалось четыре других варианта форматирования текста: жирный, курсив, зачёркивание и моноширинный шрифт. Теперь таких вариантов стало восемь. Разработчики полагают, что это поможет общаться в групповых чатах.

Эти опции форматирования поддерживаются в веб-версии мессенджера, в приложениях для операционных систем macOS, Android и iOS. Также в ближайшее время в сервисе может появиться блокировка создания снимков экрана, когда на нём находится изображение профиля других пользователей.