Google поборется с автоматически создаваемым контентом

В последнее время неоднократно появлялись сообщения о том, что результаты в поисковой системе Google становятся всё менее точными. Чтобы исправить ситуацию, Google вносит изменения в свои алгоритмы, ставя перед собой задачу бороться со спамом и автоматически создаваемым контентом. В мае должны быть представлены обновления, которые будут выбрасывать из поиска контент низкого качества. Также движок поисковой системы Google должен научиться лучше распознавать созданный ИИ контент, который трудно обнаружить самостоятельно.

Google задействует информацию, полученную в результате настройки алгоритмов в 2022 году. Это позволит эффективнее устранять бесполезный и неоригинальный контент. В результате больше трафика должно идти на полезные сайты высокого качества. Вместе с настройками двухлетней давности это должно уменьшить спам и присутствие в поисковых результатах неоригинального контента на 40%.

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Google борется с SEO-спамом, создаваемым при помощи искусственного интеллекта. Созданный людьми спам также не будет забыт. В Google постараются исключить из поиска страницы, где якобы дают ответы на частые поисковые запросы, но на самом деле не содержится полезного контента.

Также будет вестись борьба с размещением низкокачественного контента на сайтах с хорошей репутацией. Вырастет эффективность противостояния просроченным доменам, которые используются для сбора кликов.

Изменения в поисковой системе вступят в силу 5 мая.