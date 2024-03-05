Квантовые компьютеры работают быстро, но есть ли от них толк?

Google является лишь одной из многочисленных компаний, разрабатывающих квантовые компьютеры, но за последние годы она добилась большого прогресса. Ее квантовый процессор Sycamore впервые в 2019 году опередил по производительности традиционные процессоры, однако все еще существует полная неопределенность относительно того, как мы можем сделать эту технологию полезной. Технологический гигант сидит на постоянно растущей куче денег и готов отдать часть их за перспективную идею.

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Для ускорения разработки практических применений квантовых вычислений Google объединилась с XPRIZE. Трехлетний конкурс XPRIZE Quantum Applications будет предусматривать призы в размере 5 миллионов долларов для участников, которые смогут продемонстрировать реальные приложения для квантовых вычислений. Однако это довольно сложная задача, которую до сих пор никто не решил.

Квантовые компьютеры, подобные тем, которые разработал Google, намного быстрее традиционных двоичных компьютеров. Однако они быстры только для определенных математических тестов, а квантовые биты (или кубиты) совершают значительное количество ошибок, которые необходимо исправлять. Кубит — это базовая единица квантовой информации, но он не зависит от кремниевых транзисторов, таких как бинарные процессоры. Они построены на фундаментальной физической системе, такой как вращение электрона. Вместо нуля или единицы кубит может представлять несколько одновременных значений благодаря свойству квантовой механики, называемому суперпозицией. Это также связано с другой важной особенностью квантового мира, известной как запутанность. В результате несколько кубитов могут мгновенно обмениваться физическими свойствами в пространстве, потенциально на многие порядки ускоряя сложные вычисления в области разработки лекарств, искусственного интеллекта, исследования материалов и прогнозирования погоды.





Google сообщила, что конкурс Quantum XPRIZE продлится три года. Чтобы претендовать на премию, участник должен описать социально полезные применения этой технологии. Кроме того, он должен определить, как долго предложенный алгоритм будет работать на квантовом компьютере, прежде чем будет получен окончательный результат. В первом раунде конкурса до 20 команд разделят приз в размере 1 миллиона долларов и пройдут в финал.

Именно на этом этапе наиболее важным критерием станет практическая составляющая - команды должны будут описать необходимое квантовое вычислительное оборудование для проведения своих расчетов и доказать превосходство квантового подхода над использованием классического компьютера. В конечном итоге в конкурсе определятся три победителя, каждый из которых получит по 1 миллиону долларов. Еще один миллион долларов будет разделен между финалистами.

На официальном сайте конкурса вы найдёте всю подробную информацию. Это первое, куда вам следует обратиться, если вы хотите принять участие в последнем совместном проекте Google и XPRIZE. Будем надеяться, что он окажется более успешным, чем Lunar XPRIZE, организованный компанией ранее.