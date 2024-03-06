При этом, значительных отличий от Pixel 8 ждать не стоит.

Надежный инсайдер Роланд Квандт, заслуживший доверие у пользователей благодаря подтвержденным сливам, назвал ценник на Google Pixel 8a в Европе, а также опубликовал все доступные для покупки конфигурации. Так же он раскрыл все доступные цвета и назвал дату старта продаж в Германии.

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Так, по словам инсайдера, устройство будет доступно в двух конфигурациях: самая дешевая версия с 128ГБ постоянной памяти, а также более дорогая с 256ГБ памяти. Из доступных расцветок ожидается черный, бежевый, светло-синий и светло-зеленый цвет. Последний будет называться "мятным".

Самая дешевая версия будет продаваться по цене €569 в Германии. Отмечу, что это на €100 дороже, нежели цена Pixel 7a на старте продаж, он стоил €499. Более дорогая версия на 256ГБ памяти оценена в €630, но ее могут увеличить во время релиза. При этом, инсайдер все еще не знает, какое количество ОЗУ предложит Google.

Интересно, что в статье инсайдера только смартфон с черной расцветкой доступен с 256ГБ памяти. По прошлым сливам ожидается, что устройство получит чип Tensor G3 и 8ГБ оперативной памяти. Столько же - сколько и в базовой модели Pixel 8. При этом дизайн будет сильно похож на Pixel 8, изменения незначительны. Самым крупным изменением называют размер смартфона - 6,1 дюйма вместо 6,3 у Pixel 8. Так же, Google может улучшить камеру в 8a, поскольку таким может похвастаться 7a в сравнении с Pixel 7.

Инсайдер ожидает, что смартфоны начнут продавать уже в апреле или мае.