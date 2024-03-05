Более бюджетный вариант гарнитуры Apple Vision Pro может получить экран вполовину дешевле

Согласна последней информация, Apple ускоренными темпами ведёт разработку второго поколения гарнитуры дополненной и виртуальный реальности. При этом новая модель должна стать значительно дешевле первой. В частности, на 50% подешевеет экран для неё.

Новая версия устройства будет представлена не раньше 2025 года. Пока Apple ведёт исследование и разработки.

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Публикация списка материалов Apple Vision Pro показала, что компоненты устройства стоят около $1542. Сюда не входят расходы на логистику, исследования, разработки, рекламу, доставку и прочие. Две панели 4К micro-OLED обходятся в $456. Чтобы сделать устройство дешевле, нежели $3500, компоненты должны значительно подешеветь.

Сообщалось, что Apple может применять экраны более низкого качества и мобильный процессор вместо чипов из компьютеров Mac. Также помочь может увеличение количества поставщиков комплектующих. Сейчас дисплеи поставляет только Sony, которая может производить их ограниченное количество.

В настоящее время рассматриваются такие поставщики, как SeeYa и BOE. Apple уже провела тестирование их предложений.

Если удастся снизить стоимость экрана вполовину, устройство может уложиться в цену $1500. В таком случае желающих приобрести его может оказаться значительно больше.