Наказание последовало за правило, которое запрещает приложениям для потоковой передачи музыки информировать пользователей о подписках за пределами платформы компании

Европейская комиссия наказала компанию Apple штрафом в размере 1.92 миллиарда долларов за правило, которое не разрешает приложениям для потоковой передачи музыки информировать пользователей о пакетах услуг за пределами платформы компании. Spotify, главный истец в этом деле, приветствовал данное решение, в то время как Apple обещала подать апелляцию.

реклама

На протяжении десятилетия приложения для потоковой передачи музыки, такие как Spotify, не имели возможности направлять пользователей к внешним источникам оплаты премиум-подписки вне App Store, например, на веб-сайт компании музыкального потока. Также им было запрещено включать ссылки на свои веб-сайты или отправлять пользователям по электронной почте информацию о альтернативных способах оплаты внутри приложения.

В 2019 году Spotify подал жалобу на политику Apple в Европейский союз, утверждая, что лидер рынка смартфонов направлял подписчиков на платежные решения внутри приложений. Они утверждали, что такие правила привели к существенному снижению доходов компании на 30% и препятствовали конкуренции с Apple Music. Впоследствии японские регуляторы заставили компанию из Купертино изменить свою политику в 2022 году.

После долгого расследования Европейская комиссия обнаружила, что Apple использовала свою доминирующую платформу для скрытия информации о ценах от клиентов. Исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер надеется, что значительный штраф отговорит Apple от повторения таких действий, однако, компания настроена на защиту своей политики "огороженного сада".

Защита компании стремится повлиять на европейских регуляторов до вступления в силу закона о цифровых рынках, который ожидается в четверг. Новые правила DMA обязывают Apple разрешить использование альтернативных магазинов приложений и браузерных движков в ЕС. В ответ Apple ввела новые операционные сборы в свою обновленную политику, что вызвало недовольство Spotify и других компаний.

Spotify и Epic Games утверждают, что новые сборы за загрузку и обновление, превышающие один миллион, оттолкнут разработчиков от использования App Store и будут способствовать сохранению настоящего положения дел. Маргрет Вестагер заявила, что Европейская комиссия рассмотрит изменения, внесенные Apple, чтобы определить, соответствуют ли они требованиям DMA.