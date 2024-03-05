Эта линейка сверхкомпактных компьютеров, доступных в версиях с диагональю 13 и 15 дюймов, обещает повышенную производительность и улучшенные возможности подключения.

Компания Apple вновь совершает революцию в мире ноутбуков, выпуская новые модели MacBook Air, оснащенные чипом M3. Эта линейка сверхкомпактных компьютеров, доступных в версиях с диагональю 13 и 15 дюймов, обещает повышенную производительность и улучшенные возможности подключения.

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Линейка Apple MacBook обогатилась новыми возможностями благодаря появлению процессоров M3. Выпуск 14 и 16-дюймовых MacBook Pro, а также iMac 24 позволил перейти на этот чип, наследник технологии M1, однако не смог полностью развеять скептицизм относительно роста производительности. Вопросы, сосредоточенные в основном на сравнении с чипами первого поколения, а не на значительном прогрессе по сравнению с M2, вызвали сомнения в достижениях, обещанных новым поколением чипов.

Однако, если отбросить эти сомнения, данная серия чипов, состоящая из вариантов M3, M3 Pro и M3 Max, была встречена с нетерпением. Тонкость гравировки 3nma, впервые примененная в процессорах Apple, позволила повысить энергоэффективность и улучшить производительность. Эта оптимизация отражена в их базовой архитектуре, которая сочетает четыре ядра высокой производительности с четырьмя ядрами низкого потребления. Несмотря на критику, этот прогресс в дизайне чипов позиционирует новые MacBook Air как серьезных кандидатов в конкуренты Windows, в частности благодаря значительным графическим улучшениям и расширенной автономности, что усиливает их привлекательность.

Новые MacBook Air с чипом M3 поступят в продажу 8 марта. Помимо ультракомпактного дизайна, новые MacBook Air M3 отличаются рядом значительных улучшений. В основе этих улучшений лежит чип M3, который объединяет 8-ядерный CPU и один GPU с 10 ядрами, обеспечивая беспрецедентную производительность графики и обработки данных. Apple позиционирует эти устройства как лучшие потребительские ноутбуки для работы с искусственным интеллектом благодаря более быстрому нейронному движку и возможности подключения Wi-Fi 6E, которая в два раза быстрее, чем у предыдущего поколения. Эти характеристики делают ноутбук потенциальным выбором для профессионалов и творческих людей, которым нужны мощность и мобильность.

Представление новых MacBook Air M3 сопровождается ценовой политикой, рассчитанной на широкую доступность: цены начинаются от €1 299,00 (около 129 000 рублей) за базовую 13-дюймовую модель, включая налоги и сборы. Apple также предлагает программу восстановления, предлагая пользователям обменять старое оборудование на кредит для покупки нового Mac.

Благодаря компактности и легкости формата эти модели воплощают идеал для пользователей, стремящихся к мобильности.