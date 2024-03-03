Apple имеет тесные отношения с TSMC и получает преимущественный доступ к их производственным услугам

По сообщению с южнокорейского сайта gamma0burst, компания Apple работает над дизайном чипов на базе 2-нанометрового техпроцесса TSMC. Была найдена информация в профиле сотрудника Apple на LinkedIn, указывающая на партнерство с тайваньским литейным заводом и начало работы над 2 нм чипами.

Apple имеет тесные отношения с TSMC и получает преимущественный доступ к их производственным услугам. Предыдущие отчеты говорили о связи Apple с улучшенной версией 3 нм техпроцесса для будущих чипсетов M4 и Bionic A18.

реклама

Также сообщается о том, что Apple станет крупнейшим клиентом TSMC по объему производства пластин по усовершенствованному техпроцессу TSMC 3 нм. Ожидается, что Apple будет первой компанией, получающей чипы, произведенные по будущему 2 нм техпроцессу TSMC, который будет запущен в производство во второй половине 2025 года. Этот техпроцесс обеспечит увеличение скорости или снижение энергопотребления по сравнению с чипами, изготовленными по технологии 3 нм.