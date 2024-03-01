На Windows 11 переходит всё большее число пользователей

Начался новый месяц и появился очередной отчёт от Statcounter о долях различных операционных систем на компьютерах. По итогам февраля Windows 11 обновила рекордный показатель и сейчас она установлена на 28,18% компьютеров. Рост за месяц составил 0,35%, а за год 9,5%.

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На протяжении пяти месяцев доля Windows 10 сокращалась, но в феврале она выросла на 0,76% до 67,23%. За год она потеряла 6,08%. Можно не сомневаться, что Windows 11 и в итоге не догонит её, тем более если будет выпущена более современная версия Windows.

Правда, Microsoft пытается это исправить и готовится распространять обновление до Windows 11 на поддерживаемых компьютерах с Windows 10. Приглашение к установке подобных обновлений должно появиться в апреле. В любом случае, Windows 11 остаётся необязательным обновлением по крайней мере до октября следующего года, когда завершится срок поддержки Windows 10.

Windows 10: 67,23% (+0,76%).

Windows 11: 28,18% (+0,35%).

Windows 7: 3,1% (+0,05%).

Windows 8.1: 0,66% (-1,07%).

Windows XP: 0,52% (-0,05%).

В этом году производители должны начать выпускать компьютеры с поддержкой ИИ. Microsoft надеется, что это заставит пользователей переходить на последнюю версию Windows 11. Обновление системы должно быть представлено осенью, а до тех пор можно поставить представленную 28 февраля версию Moment 5.