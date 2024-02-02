Опубликована статистика Statcounter по операционным системам

Последние аналитические данные от фирмы Statcounter по итогам января говорят о росте доли рынка системы Windows 11. По итогам прошлого года доля этой системы была 26,54%. За январь это значение увеличилось на 1,29%, что является новым рекордом.

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Это увеличение произошло за счёт падения доли системы Windows 10. Хотя она по-прежнему доминирует, пользователи постепенно уходят с неё на более современную. За январь падение составило 0,95% и теперь доля Windows 10 равна 66,47%.

Несмотря на это падение, Windows 10 будет оставаться актуальной ещё много лет. Windows 11 предъявляет повышенные требования к аппаратным характеристикам компьютеров, поэтому многие пользователи не торопятся обновляться до неё, хотя ограничения без проблем мой обойти. У Windows 10 остаётся меньше двух лет основной поддержки, после чего три года будут доступны платные расширенные патчи. Для пользователей домашних компьютеров платная поддержка будет предлагаться впервые, раньше она была доступна только для организаций.

Windows 7 15-летней давности сохраняет третье место. Год назад значительно часть её пользователей перешла на Windows 10, а сейчас её доля составляет 3,05%.

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Остаются пользователи и на Windows 8.1 и даже на Windows XP. Последняя не поддерживается уже 10 лет, а первая изначально не была популярной. Теперь их доли равны 1,73% (+0,05%) у Windows 8.1, 0,57% (-0,07%) у Windows XP и 0,26% (-0,02%) у Windows 8.