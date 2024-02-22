WhatsApp запретит делать снимки экрана с изображениями профиля

Обеспечение анонимности и конфиденциальности в интернете является нелёгкой задачей. WhatsApp постарается помочь в этом, в последней бета-версии запретив скачивать изображения чужих профилей. Об этом рассказывает издание WABetaInfo.

Если кто-то попытается сделать скриншот изображения профиля, появится окно с уведомлением о том, что это невозможно из-за ограничений приложений. Вместо скриншота получается чёрный экран.

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WhatsApp не впервые вводит механизмы защиты конфиденциальности пользователей. Запрет на сохранение фотографий профилей обычным способом был введён ещё несколько лет назад. Однако, делать скриншоты до сих пор ничего не мешало. Конечно, даже теперь останется возможность попросту сфотографировать экран другим устройством, и с этим WhatsApp ничего поделать не может.

Пока обновление предлагается лишь ограниченному кругу пользователей программы бета-тестирования. После этого новая функция может оказаться в финальном варианте приложения. Она будет добавлена к другим функциям конфиденциальности, вроде ограничения количества пользователей, способных видеть изображение профиля.