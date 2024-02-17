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Kefir32
С марта WhatsApp прекращает работу на старых моделях многих телефонов
Миллионы пользователей WhatsApp* ожидают большие перемены: популярное приложение для обмена сообщениями объявило, что с 29 февраля 2024 года оно перестанет работать на некоторых старых моделях мобильных телефонов.

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Миллионы пользователей WhatsApp* ожидают большие перемены: популярное приложение для обмена сообщениями объявило, что с 29 февраля 2024 года оно перестанет работать на некоторых старых моделях мобильных телефонов. Это решение является частью усилий WhatsApp по повышению безопасности и эффективности, но оно, несомненно, окажет влияние на тех, кто все еще пользуется этими устройствами.

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В число затронутых мобильных устройств входят некоторые модели популярных брендов, таких как Samsung, iPhone, LG, Huawei, Sony, ZTE, а также другие менее известные марки. В список неподдерживаемых устройств вошли Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, iPhone 6S, LG Optimus L3 II Dual, Huawei Ascend Mate, Sony Xperia M, ZTE Grand Memo и другие.

Решение WhatsApp* прекратить поддержку этих устройств направлено на улучшение качества работы пользователей и более эффективную защиту их данных. Однако это означает, что пользователям этих старых устройств придется перейти на более новую модель, чтобы продолжать пользоваться приложением для обмена сообщениями.

 Список моделей на фото ниже:

Этот шаг может оказаться особенно сложным для пользователей из развивающихся стран или тех, кто не может позволить себе обновить устройство. Пока неясно, как это изменение повлияет на миллионы пользователей, которые все еще используют эти старые модели мобильных телефонов.

* WhatsApp - принадлежащий компании Meta* (* - в РФ признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена)

#whatsapp #messenger
Источник: theclevelandamerican.com
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