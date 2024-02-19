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WhatsApp - это приложение, которое позволяет легко общаться с вашими контактами, независимо от модели их телефона, в голосовой и видеосвязи. Настоящее справочное приложение, которым пользуются миллиарды пользователей, эту программу легко освоить, и оно доступно практически на любом языке.
Какие данные собирает WhatsApp?
Когда пользователь обменивается разговорами через WhatsApp, приложение собирает определенное количество данных :
- номера телефонов в вашей адресной книге;
- дата создания групп;
- местоположение смартфона;
- время, частота и продолжительность использования WhatsApp;
- ОС смартфона;
- имя оператора связи пользователя;
- уровень заряда батареи телефона;
- версия приложения для Android или iOS;
- IP-адрес пользователя;
- файлы cookie;
- имя браузера пользователя.
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Таким образом, с помощью быстрых манипуляций можно восстановить всю эту информацию в виде ZIP-файла, объединяющего в форматах HTML и JSON.
Как восстановить данные, собранные WhatsApp?
Вот несколько простых шагов:
- Запустите приложение WhatsApp.
- Перейдите в настройки приложения (вкладка «Настройки» расположена в правом нижнем углу).
- Затем нажмите «Учетная запись».
- Выберите опцию «Запросить информацию об учетной записи».
- Затем вы можете инициировать запрос на доступ к своей информации, выбрав «Запросить отчет об учетной записи» (для смартфонов iOS) или «Запросить информацию об учетной записи» (для смартфонов Android).
- Все, что вам нужно сделать, это набраться терпения: после того, как вы сделали запрос, WhatsApp оставляет за собой 3-дневный срок, чтобы отправить вам электронное письмо с указанием доступа к вашей информации. В рамках этого руководства запрос был сделан 7 февраля, WhatsApp планировал доставку знаменитой почты на 10 февраля.
- По истечении 3-дневного срока вернитесь в приложение WhatsApp и затем снова выполните шаги с 1 по 4. Вместо «Запросить отчет об учетной записи» вы должны увидеть отображаемое «Экспорт отчета». Нажмите на эту опцию.
- Затем вас попросят подтвердить: экспортируйте отчет, чтобы загрузить его на свой смартфон. Полученный файл имеет формат .zip, поэтому его необходимо будет извлечь, чтобы просмотреть или отредактировать. Отчет будет доступен для скачивания в течение 1 месяца.
С помощью таких манипуляций можно легко восстановить информацию.