WhatsApp может помочь не только в общении.

WhatsApp - это приложение, которое позволяет легко общаться с вашими контактами, независимо от модели их телефона, в голосовой и видеосвязи. Настоящее справочное приложение, которым пользуются миллиарды пользователей, эту программу легко освоить, и оно доступно практически на любом языке.

Какие данные собирает WhatsApp?

Когда пользователь обменивается разговорами через WhatsApp, приложение собирает определенное количество данных :

номера телефонов в вашей адресной книге;

дата создания групп;

местоположение смартфона;

время, частота и продолжительность использования WhatsApp;

ОС смартфона;

имя оператора связи пользователя;

уровень заряда батареи телефона;

версия приложения для Android или iOS;

IP-адрес пользователя;

файлы cookie;

имя браузера пользователя.

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Таким образом, с помощью быстрых манипуляций можно восстановить всю эту информацию в виде ZIP-файла, объединяющего в форматах HTML и JSON.





Как восстановить данные, собранные WhatsApp?

Вот несколько простых шагов:

Запустите приложение WhatsApp. Перейдите в настройки приложения (вкладка «Настройки» расположена в правом нижнем углу). Затем нажмите «Учетная запись». Выберите опцию «Запросить информацию об учетной записи». Затем вы можете инициировать запрос на доступ к своей информации, выбрав «Запросить отчет об учетной записи» (для смартфонов iOS) или «Запросить информацию об учетной записи» (для смартфонов Android). Все, что вам нужно сделать, это набраться терпения: после того, как вы сделали запрос, WhatsApp оставляет за собой 3-дневный срок, чтобы отправить вам электронное письмо с указанием доступа к вашей информации. В рамках этого руководства запрос был сделан 7 февраля, WhatsApp планировал доставку знаменитой почты на 10 февраля. По истечении 3-дневного срока вернитесь в приложение WhatsApp и затем снова выполните шаги с 1 по 4. Вместо «Запросить отчет об учетной записи» вы должны увидеть отображаемое «Экспорт отчета». Нажмите на эту опцию. Затем вас попросят подтвердить: экспортируйте отчет, чтобы загрузить его на свой смартфон. Полученный файл имеет формат .zip, поэтому его необходимо будет извлечь, чтобы просмотреть или отредактировать. Отчет будет доступен для скачивания в течение 1 месяца.

С помощью таких манипуляций можно легко восстановить информацию.