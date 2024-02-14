Загадочные звонки в WhatsApp вводят пользователей в замешательство

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой проблемой: многие получают звонки от неизвестных номеров, преимущественно из-за границы. Наиболее часто упоминаемые страны - Индия, Пакистан, Кения, Израиль и Вьетнам. Эти звонки вызывают беспокойство и множество вопросов.

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Схема звонков кажется странной: обычно это два звонка подряд, после которых собеседник сразу же кладет трубку. Подобное поведение напоминает так называемые Ping-Calls - звонки, цель которых - заставить человека перезвонить на платный номер. Однако, поскольку за звонки через WhatsApp дополнительные сборы не взимаются, мотивация таких действий оставалась непонятной.

Эксперты в области кибербезопасности предполагают, что за этим может стоять новый вид мошенничества. Целью звонков является не заработок на возвращенных звонках, а выявление потенциальных жертв. Те, кто перезванивает по таким звонкам, могут считаться более восприимчивыми к дальнейшим манипуляциям.

Как только связь установлена, начинается настоящее мошенничество. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы убедить жертв раскрыть свои личные данные или даже отправить деньги.

Эксперты советуют не отвечать на звонки от неизвестных номеров, особенно если они идут из-за границы, и ни в коем случае не перезванивать. В WhatsApp уже есть функция, позволяющая блокировать звонки от неизвестных номеров, что может помочь избежать нежелательных контактов.