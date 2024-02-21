Количество циклов зарядки на батареях в iPhone 15 могло увеличиться в два раза

Среди десятков или даже сотен компонентов смартфонов наименее долговечным является аккумулятор. Его старение начинают замечать спустя пару лет работы со смартфоном. Компания Apple утверждает, что в последней серии аппаратов iPhone 15 аккумуляторы стали более долговечными.

Относительно своих прежних смартфонах Apple утверждала, что 80% ёмкости сохраняются спустя 500 циклов перезарядки. В аппаратах последнего поколения Apple обещает уже 1000 циклов, в результате чего можно будет дольше пользоваться устройствами без необходимости менять их или батарею внутри.

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Можно было бы подумать, что Apple убрала какую-то программную блокировку или внесла изменения в систему iOS 17.4 Beta 4, но это не так. Регулярные обновления компонентов аккумулятора и системы управления питанием дали свои плоды. Компания утверждает, что она тестировала аккумулятор на зарядку и разрядку 1000 раз при распространённых сценариях применения смартфонов.

На аппаратах более ранних версий по сравнению с iPhone 15 аккумуляторы по-прежнему сохраняют 80% ёмкости после 500 зарядки.