Apple iPhone 16: эволюция титана продолжается с обновленными цветами

Apple перешла на титановые корпуса в серии iPhone 15. Представив модели 15 Pro и Pro Max в цвете натурального титана, компания начала выпускать более прочные и легкие модели с такой структурой корпуса. Пользователям такая титановая конструкция пришлась по душе, и теперь они дожидаются iPhone 16-й серии.

Apple готовится внести в серию iPhone 16 различные изменения, в том числе и во внешний дизайн телефонов. По слухам, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат переработанное вертикальное расположение камеры, поскольку Apple возвращается к дизайну, похожему на iPhone X. Кроме того, для серии iPhone 16 Pro будут предложены различные цветовые решения титанового корпуса.

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В отличие от натурального титанового цвета в серии 15 Pro, здесь будет два варианта цвета - "титановый серый" и "пустынный титан". Пустынный титановый цвет будет похож на золотой цвет как у iPhone 14 Pro.

Apple, которая не использовала золотой цвет в серии iPhone 15, вероятно, снова начнет выпуск этого варианта, учитывая ожидания пользователей. Модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут поставляться в четырех различных цветовых вариантах. Пока точно неизвестно, какие именно цвета будут отличаться от просочившихся в сеть, но, по слухам, Apple работает над переработанным модулем камеры в вариантах Pro. В них также будет использоваться более емкий аккумулятор, который будет работать дольше.